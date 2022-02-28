阿里山櫻花盛開　賞花人潮絡繹不絕

台灣嘉義縣山區櫻花品種多，自去年12月起就陸續有櫻花可賞，近日天氣放晴，碰上228連假，更吸引滿滿人潮上山賞櫻，包括奮起湖、石棹、阿里山國家森林遊樂區都湧入不少人，阿里山國家森林遊樂區上周六（26日）起一連兩日入園人數破萬，較農曆春節時更熱鬧。交通部分則因管制得宜，雖車多，但交通順暢並無塞車。

石棹地區的石棹資訊站附近的櫻之道、長青居、竺園及附近的中興製茶所昭和櫻盛開，連假期間是最佳觀賞期，竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，今年櫻之道昭和櫻花況稍受日前下雨影響，但整體氛圍仍不錯，這幾天天氣好太陽照射下櫻花可能會謝得比較快，想賞花的民眾要把握時間上山，提醒遊客單向停車、櫻花樹下勿停車影響櫻花美景。

另外，石棹地區最為人津津樂道的琉璃光已近尾聲，洪銀盛說，接下來是春夏雲瀑跟雲嘉南夜景接續登場，因去年電纜線下地工程完成，春夏時節在吳鳳廟前廣場就能看到雲嘉南地區的夜景，也是一大特色。

阿里山花季3月10日登場，目前園區內已有多種櫻花盛開。阿里山工作站解說園蕭明學說，現在園區內緋寒櫻、阿龜櫻、唐實櫻花況最佳，白色系唐實櫻在沼平公園、派出所、工作站前都可觀賞，霧社櫻則約開花5成，櫻王（吉野櫻）也含苞待放，預計3月中旬綻放。

嘉縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂指，228連假住宿狀況優於過年，園區內住宿幾乎客滿，因為花季即將到來，目前旅行社團客也都在安排花季住房，因疫情趨緩，花季3月10日到3月底的周五、六訂房已經達7成，平日也已訂超過5成。