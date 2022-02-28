內地昨增87宗本土確診　分布9省區市

國家衞健委周一（28日）通報，內地前一天新增234宗新冠肺炎確診病例，其中87宗是本土感染個案，其餘為境外輸入。本土確診病例由9個省區市報告，包括廣東省、內蒙古自治區、廣西自治區、天津市、湖北省、山西省、黑龍江省、雲南省和遼寧省。

廣東新增本土確診病例分布為深圳市30宗、東莞市10宗。其餘分別為內蒙古呼和浩特市、廣西防城港市各11宗，天津濱海新區7宗、東麗區和北辰區各1宗，湖北武漢市5宗，山西太原市、晉中市各2宗，黑龍江牡丹江市3宗、黑河市1宗，雲南臨滄市2宗，遼寧葫蘆島市1宗。同日新增53宗本土無症狀感染，分布為廣東25宗，雲南21宗，黑龍江3宗，天津、山西、上海、四川各1宗。

國家衞健委又指，內地前一天新增的境外輸入確診病例分別是廣東53宗，上海45宗，北京20宗，廣西11宗，福建、山東各4宗，黑龍江、四川各3宗，河南2宗，江蘇、雲南各1宗。同日新增61宗境外輸入無症狀感染病例。內地至今累計錄得109,326宗確診病例，當中4,636人病亡。