中學副校掌摑腳踢女學生　遭停職交警方調查

陝西志丹縣一所中學的副校長因腳踢、掌摑一名中二女生，致其受傷，近日遭當地教育部門通報暫停其職務，並就事件配合警方調查。內媒周日（27日）報道，被打女生身體無大礙。

報道稱，就讀志丹縣志丹中二的女學生蘭蘭（化名）上周四（24日）回家對家長稱，當天學校副校長楊向龍看到校內有學生打架，於是問她相關情況。蘭蘭因沒參與打架，未說出具體情況，楊認為她隱瞞，於是連續掌摑她30多下，直至其倒地後，楊還用腳踢她。翌日蘭蘭的父母親赴學校了解，楊未現身，學校的另一名副校長僅稱楊因為情緒激動才打蘭蘭。蘭蘭的家人離開學校後報警，並帶她到醫院驗傷。

「志丹縣教育」微信公眾號上周五（25日）就事件說明稱，志丹中學副校長楊向龍前一日課間巡查中，發現多名學生在教學樓追逐打鬧，在制止及批評教育過程中，楊對白某實施掌摑、腳踢等過激行為。事後學校已安排班主任對學生進行心理疏導，並暫停楊的職務。下一步，志丹縣教育科技體育局將積極配合公安機關調查，並根據調查結果作出具體處理。

志丹縣教育科技體育局一名工作人員周日表示，被打學生正在延安的醫院接受身體檢查，其身體有淤傷，但沒有大礙。志丹縣公安局和學校轄區保安派出所則表示，警方正在對此事展開調查中。目前，楊未被拘留。