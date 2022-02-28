聯大緊急會議周一召開　華歡迎俄烏直接對話

聯合國安全理事會周日（2月27日）就俄羅斯入侵烏克蘭投票表決，決定周一（2月28日）召開193個成員國出席的聯合國大會緊急會議。法國和墨西哥將在安理會提出決議草案，要求俄羅斯立即結束敵對行動，並讓人道援助進入烏克蘭。中國常駐聯合國代表張軍表示，歡迎俄烏盡快舉行直接對話談判。

安理會15個成員國中，有11國投票贊成舉行聯合國大會緊急會議，俄羅斯投反對票，中國、印度與阿聯酋則投棄權票。由於這是一次程序性投票，故俄方未能否決行動。法國駐聯合國大使里維埃表示，聯大緊急會議周三（3月2日）料表決一項決議案，譴責俄羅斯並呼籲結束對烏戰爭。該決議雖不具法律約束力，但能產生政治影響力。

安理會周一另再就俄烏局勢，召開緊急會議。里維埃表示，安理會周二（3月1日）亦計劃就法國和墨西哥提出的決議案表決，要求俄羅斯立即結束敵對行動、保護平民，並讓人道援助無條件地安全進入烏克蘭。

張軍則重申中方在烏克蘭問題上的立場沒有變化，認為當務之急是各方保持必要克制，避免局勢進一步惡化。中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄烏盡快舉行直接對話談判。中方認為，安理會要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為解決烏克蘭問題發揮建設性作用；而聯合國採取的行動應有助緊張局勢降溫，有利推動外交解決，避免激化矛盾。