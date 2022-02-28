中美上海公報50周年　王毅籲不應重回冷戰

國務委員兼外長王毅周一（28日）在《上海公報》發表50周年紀念大會上表示，中美關係的大門既然打開了，就不應再關上；世界既然走出了冷戰，就不應再降下鐵幕。中方敦促美方重拾理性務實的對華政策，推動中美關係早日重回正軌。

王毅當日以視像形式發言，提到中美關係目前面臨建交以來少有的嚴峻挑戰，主要原因是《上海公報》沒有得到切實遵守。中美雙方再次需要作出歷史性抉擇，落實去年11月兩國領導人對互相尊重、和平共處、合作共贏的3大原則共識。

講話提出，美方首先要堅持一中原則，遵守《上海公報》簽署前申明不會支持任何「台獨」運動的承諾，停止虛化掏空「一個中國」原則，停止縱容支持「台獨」行徑。中方尊重美國的社會制度，美方亦應放下圍堵遏制中國的執念。中方歡迎美國企業更積極融入雙循環發展格局，美方亦應為各國企業提供公平公正市場環境。

王毅建議，中美可加強地方省州、城市之間交流，攜手向非洲等發展中國家提供更多疫苗，保持宏觀經濟政策協調，共同應對氣候危機。中方願意考慮協調美方的「重建更好世界」倡議，向世界提供更多優質公共產品。他認為，亞太地區理應成為雙方構建互信合作的示範區域，呼籲美國停止在地區搞陣營對立、封閉排他的小圈子。