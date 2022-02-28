台今增56宗確診　明起放寬部分防疫管制

台灣周一（2月28日）公布新增56宗新冠肺炎確診病例，分別為9宗本土及47宗境外輸入，無新增死亡病例。中央流行疫情指揮中心宣布，周二（3月1日）起放寬多項防疫管制，其中將放寬戶外運動或拍照可脫口罩、賣場恢復試食、高鐵和台鐵等開放飲食，宴席可以逐桌敬酒，但在卡拉OK唱歌時仍要戴口罩。

指揮中心表示，新增本土個案為3男6女，年齡介乎未滿5歲至60多歲。新增境外輸入個案為27男20女，年齡由未滿5歲至70多歲，分別自美國、越南、德國、新加坡、印尼、加拿大、荷蘭、馬來西亞、香港及墨西哥入境，有30宗仍在調查。當地目前累計20,489人確診，其中853人病亡。

台灣周二起放寬戴口罩規定，新增4種情況可免戴口罩，包括室內外運動；室內外拍個人或團體照；自行開車，車內均為同住家人或無同車人；以及從事直播、錄影、主持、報道、演講、致詞、講課等工作。同日起，松山、台中、嘉義、台南、高雄5處有來往澎湖、金門、馬祖離島的機場，以及基隆、高雄2處來往離島的港口篩檢站暫停，前往離島的旅客可免篩檢，也不用填寫健康聲明書。

除台北、新北、桃園、高雄外，其他縣市有條件開放深切治療、寧養、呼吸照護、精神科、慢性病及兒童等病房，可探望有身心障礙及病況危急者。所有探病者均要出示探視日前3天內快速或核酸檢測無感染證明，如完整接種3劑疫苗者可免除檢測。另自周二起，重新開放外籍人士申請赴台進行不孕症治療，至於健康檢查、美容醫學擬待開放旅遊後再評估規劃。