陸網現辱烏女性言論　網信辦：境外勢力煽動

烏克蘭局勢未明之際，中國大陸網上近日出現一批「歡迎烏克蘭美女來中國」等侮辱調侃言論，引起大陸性別爭議。其後，相關言論更傳播至海外社交網站，惹來烏克蘭反華情緒。國家網信辦周日（27日）發文指摘，侮辱言論由境外「台獨」、「疆獨」勢力煽動；但該說法引起質疑。

網信辦引述中國海峽研究院（香港）追溯指出，相關侮辱言論最初由一名「台獨」網民在境外社交平台Twitter以簡體中文發布，其後由一名「疆獨」Twitter用戶翻譯成英語，並再由外國反華傳媒指控為中國網民所為。直至烏克蘭華人圈注意到相關新聞後，把言論轉載至大陸社交平台微博，再獲超過1,500萬人轉載，才引起廣泛討論及爭議。

然而，經搜尋被指「台獨」的網民相關貼文可見，其所轉發的侮辱女性截圖是取自Twitter及微博簡體中文討論，顯示相關言論並非空穴來風。於是，上述追溯文章引起大陸網民質疑，不少人諷刺稱「原來（大陸）網上潛藏了那麼多境外勢力和個別極端分子」。亦有人認為，事件本身是反映大陸網民品格問題，以及大陸兩性爭議惡化，卻被網信辦包裝成境外勢力問題。