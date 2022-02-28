美官員指中方拒勸阻俄　華外交部斥抹黑

中國外交部周一（28日）在例行記者會上表示，正會同駐烏克蘭使館與各方保持溝通，密切跟蹤形勢發展，研究協助在烏中國公民自願安全撤離的一切可行方案。對於美國官員稱中方知情卻不願勸阻俄羅斯，華外交部堅決反對美方抹黑中國形象，並要求美方處理烏克蘭問題時，不得損害中方的正當權益。

外交部發言人汪文斌表示，目前烏克蘭境內的公路、陸路交通安全形勢極不穩定，鄭重提醒在烏的中國公民務必密切關注當地形勢，保持冷靜，採取一切必要措施做好安全防範，以免發生意外。外交部和駐烏使館將持續跟蹤評估安全風險，協調各有關方面，爭取一切可用資源，在安全前提下協助在烏公民撤離。

美國有高官指，美方去年12月以來，6次在美中外長會談等高層對話中指出俄正準備攻烏，請中方勸阻，但稱中方不以為然，甚至將有關情況轉告俄，稱不會試圖阻止俄方行動。汪文斌回應時批評，美方捏造不實訊息，抹黑中國形象，重申中國領導人呼籲各方堅持政治解決的大方向，通過對話協商尋求全面解決烏克蘭問題。

對於俄羅斯總統普京命令俄戰略威懾力量進入「特殊戰備狀態」，美國呼籲中國譴責俄羅斯侵烏，汪文斌指中方注意到有關各方在核問題上的表態，再次強調在北約連續5輪東擴的前提下，俄羅斯在安全方面的正當訴求應得到重視和妥善解決，認為不能出於尋求自身絕對軍事優勢和安全而損害別國主權。