內地首次報告行賄人數據　擬實施黑名單制度

中共十九屆中央紀委近日發布六次全會工作報告，內容首次公布去年內地紀檢監察機關留置行賄人5,006人、處分4,806人、移送檢察機關2,822人。會上提出今年將加大打擊行賄力度，探索實施行賄人「黑名單」制度。

報告稱，行賄與受賄是一根藤上的兩個毒瓜，行賄誘導受賄，受賄刺激行賄。一些黨員領導幹部最終墮為獵物，除了信念意志不堅定、私慾膨脹等自身原因外，行賄者的圍獵、腐蝕也是推波助瀾的重要誘因。

當中舉例，雲南西雙版納共語咖啡發展有限公司實際控制人馮某，因向國企監管人員行賄240萬元人民幣（約297萬港元），被判囚5年並追繳違法所得外，更被重慶市九龍坡區紀委監委列入區行賄人黑名單，限制其自身及關聯企業參與該區各類政府招投標活動。九龍坡區紀委書記、監委主任袁華權稱，去年以來，當地查處並列入黑名單的行賄人已有31人，並對當中29人實施或研究懲戒措施。

報告指，實施行賄人黑名單制度是推進受賄行賄一起查的重要手段。紀檢監察機關將有行賄行為的涉案單位和人員列入黑名單，向有關部門、行政執法機關等單位通報，由相關單位進行行政處罰和資格資質限制等處理，並在一定範圍內公開。報道指出，對行賄者來說，相比行政罰款，被取消市場參與、吊銷資格、下降評級、關閉融資通道等後果更是難以承受之重。