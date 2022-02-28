華報告批美政治操弄　致新冠死亡病例激增

中國國務院新聞辦公室周一（28日）發表《2021年美國侵犯人權報告》，內容提到美國政治操弄導致新冠肺炎死亡病例激增，針對少數族裔特別是亞裔的歧視攻擊愈演愈烈，以及美國單邊主義行徑在全球製造了新的人道災難。

報告稱，美國擁有全世界最先進的醫療設備和技術，卻成為全球新冠肺炎感染和死亡人數最多的國家，原因是當地疫情防控被高度政治化，政客只關注政治私利，卻無視民眾生命健康。

報告又指，美國放縱種族歧視加劇社會不公，反亞裔仇恨犯罪頻發高發，對穆斯林群體的歧視有增無減，土著居民遭受的種族迫害仍在繼續，種族經濟鴻溝不斷擴大，種族不平等日益加劇。

根據報告，美國濫用武力制裁侵犯他國人權，其一貫奉行霸權主義、單邊主義、干涉主義，以強權挑戰公理，以私利踐踏正義，肆意侵犯他國人權，已成為國際人權事業健康發展的最大阻礙者和破壞者。

報告另提到，美國槍擊事件對公眾安全構成重大威脅；美國政府將民主政治化、工具化，大搞選邊站隊，拉幫結派，分裂世界；移民群體遭受超期羈押、酷刑和強迫勞動等不人道待遇。