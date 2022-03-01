內地擬加強監管　斬斷校外競賽與培訓機構利益鏈

內地持續加強對校外培訓機構的監管。內媒周一（2月28日）從教育部校外培訓監管司獲悉，教育部正在會同相關部門對《關於面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法（試行）》（下稱辦法）進行修訂和完善，旨在徹底斬斷競賽與培訓機構的利益鏈條，促進學生全面發展和健康成長。

教育部校外培訓監管司相關負責人表示，競賽活動是造成中小學生校外培訓負擔過重的重要因素之一。辦法公布以來，教育部已連續3年公布通過審核的競賽清單，取消了學前教育階段各類競賽和義務教育階段學科類競賽，競賽數量大幅消減，學科類競賽得到嚴控，緩解了競賽帶來的培訓熱，有效減輕了家長的經濟和精力負擔。

該負責人同時表示，當前競賽管理過程中依然存在着借機開展培訓、收費或變相收費、評獎過程不夠規範、清單外競賽違法違規舉辦等問題。因此，此次修訂和完善辦法，以堅持減輕學生和家長過重負擔為原則，將進一步調整競賽評審流程、細化競賽組織要求、加大違規查處力度，更加注重競賽的育人導向，促進競賽活動更加規範有序開展。

據了解，截至目前，原12.4萬個義務教育階段線下學科類校外培訓機構已減至9,728個，壓減率逾92%；原263個線上校外培訓機構則減到34個，壓減率約87%；預收費監管基本實現全覆蓋，監管總額超過130億元人民幣（約161億港元）；所有省份均已推出政府指導價標準，收費較推出之前平均下降4成以上；25家上市公司均已完成清理整治，不再從事義務教育階段學科類培訓。