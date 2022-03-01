內地祖孫3人診所內遇害　兇手逃現場後自殺亡

貴州省六盤水市中心城區周日（2月27日）發生一宗命案，一對在當地開診所的老夫婦和孫女3人在診所內遇害。有目擊者稱，老夫婦的孫女案發時邊叫「救命」，邊逃到屋外約20米，但最終仍遭毒手。警方周一（2月28日）表示，疑兇案發後自殺身亡。

據了解，現場為六盤水市鐘山區一條長約100米、闊約10米的窄巷。隨着城區發展和周邊樓宇升級，該街像一條城中村，附近居民稱該街為「木匠街」，原因是數十年前市郊的木匠都集中在該處幹活。案發當晚8時許，街的兩頭遭警方封鎖，現場一名中年婦女稱，聽附近鄰居說，開診所的劉姓夫婦和小孫女被殺，「小孫女才12、13歲」。

一名騎三輪車的中年男子稱，他聽到有人叫「快報警，有人被殺死了」，便連忙跑進去看過究竟，卻發現老夫婦已倒臥在屋內，滿身鮮血，兩人的孫女則倒在街上。該男子稱，看到她身上都是血，眼淚就忍不住下流。據現場居民表示，遇害的劉醫師年約74歲，7、8年前帶着啞妻和孫女在該處租屋開診所。

鄰居認為老夫婦得罪人的可能性不大，因為劉醫師為人和善，老婦則是聾啞人士，兩人的孫女也乖巧懂事。據知老夫婦有2名兒子在市中心工作，案發後小兒子趕到，蹲在女兒的屍體前嚎哭。六盤水市公安局鐘山分局周一發通報稱，疑犯涂某逃離現場後自殺身亡，案件正在進一步偵辦中。