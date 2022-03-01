警破銷售假冒茅台酒團夥　涉案1億人民幣

內地近年加強打擊市面販賣假酒，重慶警方周一（2月28日）通報，當局近日成功破獲一宗特大製售假酒案。涉案團夥僱「網紅」錄製影片帶貨，當局在現場查獲800多瓶假冒茅台品牌酒成品、3,000多斤待灌裝基酒，初步估算涉案金額1億元人民幣（約1.23億港元）。

警方指，前年7月調查發現，湖北省恩施州的魏某認為仿製高端品牌酒可獲取暴利，遂夥同向某、李某等人製售高仿茅台品牌酒。魏某等人從貴州仁懷市的范某購置散裝的白酒，再從廣東、貴州等地分別購買假冒品牌的商標、酒杯盒、壓蓋機等外包裝材料及設備等，再於恩施城鄉結合租賃房屋作為廠房，自主勾調、灌裝及生產高仿茅台酒。

經查，魏某等人非常注重製假工藝，在過程中採用新設備，使用的防偽晶片仿真度極高，生產出來的高仿酒用肉眼難以識別。另為擴大銷量，魏某等人還僱傭「網紅」製作識別真假茅台酒的影片，在網上平台註冊多個帳號及播放，積聚人氣後進行推銷，已先後銷售約2萬多瓶高仿茅台酒。

直至去年12月29日，重慶警方多警種聯合行動，在貴州仁懷、湖北恩施等地，展開連續2天的收網行動，成功摧毀以魏某、范某為首的製售假酒犯罪團夥，共拘捕24人，搗毀4個據點。除了假酒外，警方又現場查獲14台假設備、2.7萬套包裝材料。目前全案仍進一步偵辦中。