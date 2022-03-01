司機疑停車忘拉手掣　貨車溜後撞死8旬婦

家住四川省宜賓市的84歲老婦劉麗（化名）上周四（2月24日）回家途中，遭一輛貨車從後撞倒身亡。有目擊者稱，貨車上當時沒有人，應是司機下車後未拉煞車手掣致車輛溜後。

報道指，劉麗家住宜賓市黃桷坪家園小區，其住所旁邊有一條斜路。據鄰居陳阿姨（化名）表示，事發前她進入小區，一輛貨車從她身旁駛過，司機將車停在斜路最上方一個停車位後便離開。不久後，她聽到背後傳來巨大的碰撞聲，她於是跑過去查看，卻看見劉麗躺在地上不省人事。貨車又撞倒附近2輛私家車；其中一輛私家車左後方沙板更被撞至於凸陷和裂開。

事發後有鄰居報警，另有市民幫忙救人。據在場的王先生稱，他當時查看貨車內情況，發現車內沒人，煞車手掣沒有拉起。另一名在場協助救人的盧先生表示，趕到時劉麗「躺在地上都沒有反應」。他又稱，假如沒撞倒路旁的私家車，貨車有可能直接溜到外面大街上。

事發翌日，劉麗的外孫唐春陽表示，還未收到交警部門發出的事故判定書，僅稱交警曾說了是對方的全責，到場才發現是貨車溜後。唐春陽又表示，此前不認識貨車司機，對方當日親自賠禮道歉，承認自己的責任。同晚，內媒從宜賓市公安局交警支隊獲悉，該案正在進一步辦理中。