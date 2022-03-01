台今增44宗確診九成輸入　企業放無薪假增加

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（1日）公布，當地新增44宗新冠肺炎確診病例，分別為4宗本土和40宗境外輸入，無新增死亡病例。當地本土疫情趨緩，惟受持續境外輸入疫情影響，企業放無薪假人數增加，當中又以旅遊業受影響最嚴重。

指揮中心表示，周二新增本土個案為3男、1女，年齡介乎未滿10歲至40多歲。本土病例中3人與桃園米迪幼兒園群組相關，均為10歲以下的小學生；該群組至今累計24人染疫。另一本土個案為台北市唱歌吃飯團接觸者，居家隔離期間檢測顯示受感染。

新增境外輸入個案為23男、17女，年齡由未滿10歲至70多歲，分別自菲律賓、美國、香港、印尼、泰國、阿聯酋、西班牙、捷克、新加坡、日本、比利時及瑞士入境，另9宗調查中。至今台灣累計20,533人確診，當中853人病亡。

台灣的勞動部周二公布因應景氣影響勞僱雙方協商減少工時企業共2,312家，實施人數近1.5萬人，較上一次於2月24日公布的數據，企業和人分別增加19家和435人。數據又顯示，這期放無薪假的企業最多來自支援服務業1344家、批發及零售業301家、住宿及餐飲業173家。勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，新增放無薪假以旅行社為主，主要因邊境管制導致經營困難。