內地推智慧教育平台　禁學校強制學生買終端設備

內地將通過智慧課堂、智慧作業等途徑，提高學校教育教學水平，包括周二（1日）試推出「國家中小學智慧教育平台」，免費提供各類資源。教育部基礎教育司司長呂玉剛同日在記者會上表示，要堅決禁止強制要求家長和學生購買終端設備和數字服務，防止增加群眾的經濟負擔。

呂玉剛表示，教育部在2020年新冠疫情突然爆發的情況下，緊急開發了「國家中小學網絡雲平台」，主要提供專題教育和課程教學兩大類資源。為更好地落實雙減水平，教育部將該雲平台改版升級為「國家中小學智慧教育平台」。平台現有資源2.1萬條，其中新上線逾1萬條，另外部鏈接了60個專業網站共享有關資源。

呂玉剛稱，推進基礎教育的訊息化是一項系統工程，從一些地方和學校探索實踐的情況看，有條件的地方加大財政投入，統一建設了智慧教室，配備了學生的學習終端（即平板電腦）；但更多的地方可能不具備這樣的財力和技術條件。因此，下一步各地各校把國家中小學智慧教育平台資源的充分應用，與整體推進智慧教育緊密結合起來，因地制宜，有序推進。

當日記者會亦公布了2021年內地教育事業統計主要結果，其中顯示，內地共有各級各類學校將近52.93萬所，在校生2.91億人，專任教師逾1844萬人，勞動年齡人口平均受教育年限10.9年。