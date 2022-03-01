美國再派代表團訪台　陸斥白宮做法徒勞

美國總統拜登周二（1日）派出合共5人的跨黨派代表團，到台灣展開一連兩日訪問。代表團周三（2日）會和台灣的蔡英文總統會面，隨後共享晚宴。華府形容，派團訪台是要傳達美方支持維持和平與穩定的一致信息。中國大陸外交部回應，美方派任何人展示所謂對台支持都是徒勞。

訪問團由美國前參謀長聯席會議主席馬倫（Michael Mullen）率領，成員包括前國防部次長弗盧努瓦（Michele Flournoy）、前白宮副國安顧問奧蘇利文（Meghan O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。代表團專機香港時間周二下午4時12分抵達台灣，台灣的外長吳釗燮等人接機。

代表團明天將與蔡英文及國安會高層，預計晚上10時離台。台灣的總統府發言人張惇涵指，訪問團涵蓋民主共和兩黨的卸任前高層國安官員，充分展現美國對印太區域局勢的高度重視，以及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。吳釗燮較早前指出，美方代表團是於俄烏開戰之後兩天，才通知要來台的時間。

白宮印太事務協調官坎貝爾指出，儘管烏克蘭出現危機，華府仍會聚焦印太地區，又指美國以往曾同時深入參與兩個戰區，包括二次世界大戰和冷戰時期。 今次是繼去年4月拜登派民主黨前參議員多德訪台後，不足一年內再派出資深代表團前往台灣。華府官員指，這傳遞出拜登政府對台灣的廣泛承諾，仍然堅如磐石。

在北京，大陸外交部發言人汪文斌表示，美方派任何人展示所謂對台支持都是徒勞的。他強調，大陸人民捍衞國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害陸美關系大局和台海和平穩定。