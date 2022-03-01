內地《醫師法》今實施　保障醫者權益及民眾健康

十三屆全國人大常委會去年通過了《中華人民共和國醫師法》（下稱 醫師法），《醫師法》將會在周二（1日）開始施行，原有的《中華人民共和國執業醫師法》將會同時廢除。《醫師法》新增多項規定，以加強醫生執業安全保護和保護人民健康。

新增的規定包括，國家鼓勵醫師積極參與公共交通工具等公共場所進行急救服務，醫師因自願急救造成受助人損害，不需承擔民事責任。情況危機而未能獲患者親屬意見時，醫師可經過醫療機關批准，從而立即實施醫療救助措施。

當醫師在兩個或以上機構工作時，應以一個機構為主，並辦理有關手續。如果在縣級或以下的醫療機構工作時，主執業機構應當支持並提供便利。《醫師法》說明，如果沒有更好的治療手段下，在取得患者同意後，能為其提供藥品說明書未明確但具有醫學證據的藥品用法實施治療。

《醫師法》首次提出「終身禁業」制度，規定嚴重違反職業道德、醫學倫理規範等醫師，將處罰以五年或終身禁止從事醫療服務或醫學臨床研究。醫師不能對患者實施不必要的檢查、治療。如違反，則最高被責令吊銷醫師執業證書。