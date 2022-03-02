松花江作標語被控侵權　涉事米商聯合上訴

四川成都多間米商因使用「松花江」作為宣傳標語，而被正大桑田（長春）農業有限公司（正大）起訴侵犯商標專用權，初審結果判正大勝訴，多間米商需停止使用「松花江」作為商品宣傳標語，以及賠款。內媒周二（1日）報道，敗訴方不服一審判決，已於上月提出上訴。

事發於前年8月，正大發現多間米商以「松花江」宣傳自家米品，但正大作為「松花江」註冊商標持有人，並對上述商標投入大量廣告宣傳，於是便向郫都區人民法院提出起訴，稱對方侵害了自己享有的對案涉3枚註冊商標的專用權，使公眾對「松花江」品牌大米認知產生混淆。

被告其中之一的程琳米業公司認為，涉案商標是專有地名，正大無權禁止他人正當使用：又指松花江大米是通用名稱，能合理突出出產地，主觀上不存在故意攀附涉案商標，且大米包裝上的字樣設計與正大持有的商標有明顯區別，不會導致消費者混淆或者誤認。

法院綜合上述案情，指出使用該商標足以混淆公眾視聽，誤以為商品與正大有特定聯繫。於是在初審判被告敗訴，被告需立即停止銷售侵犯正大的註冊商標專有權商品的行為，且支付經濟損失及合理開支約5.18萬人民幣（約6.4萬港元）。