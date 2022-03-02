台陪酒女一家合謀殺前男友　依強盜殺人罪起訴

台灣彰化女子林姝妤在台中夜總會上班認識50歲張姓前男友，得知其家豐厚，竟夥同父母和弟弟合謀將張男迷暈再勒死，再將其屍體綁上石塊沉屍河底，其後用其提款卡盜領470萬元新台幣。警方抽絲剝繭揭破這宗殺人案，彰化地檢署周二（1日）偵結案件，將林女一家四口連同提供安眠藥的陳男共5人，依強盜殺人等罪起訴，並建請法官從重量刑。

檢察官在起訴書指出，30歲的林女因陪酒認識年齡相差20歲的張男，進而發展成男女朋友。林女於去年6月得知張男銀行戶口內有大筆存款，於是萌生殺人盜財念頭。同年9月兩人分手，林女回家散心，竟跟父親林益全（50歲）、母親劉秀珍（49歲）及弟弟林韋守（24歲）商議如何誘騙張男到彰化，並將他殺害。

去年10月16日，林女邀請張男到彰化家中，劉秀珍將混有安眠藥的飲料給張男飲用後，林益全趁其神志不清用繩索將他勒死，隨即將張男載到東螺溪，綁上40公斤石塊沉屍水底。林女等人之後利用從張男取得的4張提款卡成功盜領款項。

由於張男的屍體浮出水面，致林女等人的惡行被發現。檢方經過4個多月偵訊，檢察官周一在起訴書指出，林女等人冷血殺人，分工縝密，顯見強盜殺人決意甚堅，並導致被害人親友受有終身難癒之傷痛，惡性均屬重大，建請法官從重量刑。