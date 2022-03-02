包子舖有老鼠亂竄　遭市監部門責令停業整改

海南海口市一名陳姓女子，日前到「徐濟紅糖大棗饅頭包子舖」購買包子時，意外發現存放包子的櫃內竟有老鼠亂竄，遂曝光事件。海口市市監局美蘭分局周二（3月1日）通報稱，已責令涉事包子舖停業，並限期整改，同時對其存在的違法行為進行立案調查。

事發於周日（2月27日）下午5時許，陳女因剛好在附近參加培訓班，於是到「徐濟紅糖大棗饅頭包子舖」購買包子充飢。她進入該店後，發現存放包子的櫃子處於打開狀態，有老鼠在櫃內亂竄。陳女提醒店家有鼠患，店家卻稱︰「你要是不想吃就不買唄。」陳女再次提醒店家做好衞生時，店家則稱︰「那你別吃。」

陳女事後向當地傳媒投訴，內地記者隨即於當晚暗訪該店，卻發現後廚十分臟亂，不但窗戶沒有安裝紗窗，原料也沒有任何遮蓋，暴露在空氣中。後廚內，更有一隻老鼠四處亂跑。

海口市市監局美蘭分局周二回應稱，當局接獲投訴後，已立即派員調查核實，並發現該店存在「三防」措施缺失，沒安裝紗窗紗門，未安裝風幕機，天花板漏洞，洗手台地下地漏未加蓋等7個方面的問題。針對上述問題，當局已責令該店限期內整改，同時立案調查。當局強調，將加強對轄區內餐飲店的監管力度，杜絕此類事件的再次發生。