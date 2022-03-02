內地昨增224宗新冠確診　上海住院病例創新高

國家衞健委周三（3月2日）公布前一日新增224宗新冠肺炎確診病例，分別為71宗本土和153宗境外輸入。上海市新增38宗確診，1宗為本土個案。據該市周二（3月1日）通報，截至當日凌晨零時，當地在院治療病例共480人，創下疫情發生以來新高。

上海市周二新增確診病例為一名已退休的56歲婦女，居住於普陀區。她周一（2月28日）因發燒前往醫院門診，核酸檢測顯示感染，周二經覆核確診。目前已排查密接者199人，並實施管控。另其所住社區文化中心亦調整為中風險地區。上海市衞健委主任鄔驚雷周二表示，當地目前境外輸入病例較多，由於上海人口流量大，疫情防控壓力持續增加。為進一步做好近期醫療救治工作，該市通過全市調配，增加醫療救治力量。

除上海外，內地前一日有11個省區市報告本土確診病例，分別為廣東32宗，內蒙古16宗，吉林、黑龍江、山東各4宗，四川3宗，遼寧、廣西各2宗，天津、山西、雲南各1宗。新增境外輸入病例分布為廣東83宗，上海37宗，湖北10宗，北京5宗，天津、廣西、四各川3宗，山東、重慶、雲南各2宗，福建、河南、湖南各1宗。

另前一日新增無症狀感染個案169宗，其中48宗本土病例分別出現在廣東、黑龍江、雲南、廣西、吉林、上海和四川，其餘121宗境外輸入。至今內地累計109,750人確診，當中4,636人病亡。