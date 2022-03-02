華統一集合自基輔撤僑　受傷公民脫危險期

俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，中國當局着手安排撤僑。中國駐烏克蘭大使館周三（2日）發布通知，要求所有在烏克蘭首都基輔及周邊自願撤離的華僑和臨時來烏人員，於當日中午12時在基輔市地鐵藍線終點站Teremky集合，統一乘大巴前往摩爾多瓦。

中國駐烏克蘭大使館周三表示，中國公民的外籍配偶、父母或子女可一同乘車撤離，要攜帶好中國護照。領僑處周三上午將發放此前申請人申辦的旅行證，現已在摩爾多瓦的申請人可自行委託擬乘坐此趟大巴人員代領和轉交，領取時出示表達委託意願的短信或微信。

華使館同日亦發布關於提醒中國公民注意規避安全風險的通知，中國公民陸續從烏克蘭撤離，途中除了可能遭遇平時安全風險外，還有可能因言語或舉止不當引起當地人、特別是軍人的誤解。使館請中國公民注意，盡量遠離軍人和軍事目標，避免引起對方誤解或刺激對方，產生不必要的安全風險。

中國外交部領事保護中心發布消息，證實一名中國公民在自行撤離烏克蘭途中，遭遇槍擊受傷。當局已聯繫當事人提供積極協助，傷者暫已脫離生命危險。外交部提醒在烏中國公民務必加強安全防範，駐當地使館將繼續密切關注傷者情況，並提供必要協助。