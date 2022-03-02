美代表團晤蔡英文　蓬佩奧今晚抵台

美國總統拜登派遣由美國前高級國防及國安官員組成的代表團到訪台灣，台灣的蔡英文總統周三（2日）接見代表團成員，她致詞時感謝拜登政府履行對台承諾。率領代表團的美國前參謀長聯席會議主席馬倫（Michael Mullen）下午料分別拜會台行政院長蘇貞昌和防長邱國正。另前美國國務卿蓬佩奧將於周三晚上抵達台灣，進行4天訪問。

蔡英文周三在台北總統府內接見美國跨黨派代表團，指俄烏局勢持續之際，拜登派代表團訪台，是對台美夥伴的重視，更凸顯台美關係堅若磐石。蔡英文強調，面對台海和區域安全威脅，期待與美國以及區內各方有更緊密合作，以維持區域和平穩定。她又感謝拜登政府以實際行動履行對台灣的安全承諾，協助台灣強化自我防衞能力。

馬倫致詞時稱，這次訪問的時間點正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻，正如拜登所言，「民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰」，現今烏克蘭的情勢即為一例，現在比以往任何時刻都更需要捍衞民主。他又讚揚台灣是世界上最具活力的民主政體之一，積極應對這個時代的主要挑戰，無論是全球性的流行疾病，或是腐蝕人心的假訊息以及惡意影響等。

蓬佩奧抵台前，周三在Twitter轉發民進黨人蕭行凱歡迎他訪台的廣告板。蓬佩奧表示，期待不久後就能見到愛好自由的台灣人民。