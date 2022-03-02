內地開展打擊拐賣婦女兒童專項行動　為期9個月

江蘇徐州早前發生八孩母遭家暴案，再次引發公眾對拐賣婦女兒童的關注。公安部周三（2日）發布消息稱，決定自3月1日起至12月31日，開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，特別對來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童全面排查。

全國公安機關打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動動員部署電視電話會議於周二召開，會上公安部要求，要深刻認識當前拐賣犯罪新形勢新特點，重拳出擊、多措並舉，全力偵破拐賣現案、積案，嚴懲拐賣犯罪分子，解救一批被拐婦女兒童。

公安部又要求，要會同社區、街道和村組深入群眾家庭，走訪福利院、救助管理機構等，全面梳理排查侵害婦女兒童權益線索，重點排查疑似被拐者。要建立健全舉報機制，並對疑似被拐者和尋親者第一時間採集DNA訊息。

公安部有關負責人表示，去年全國拐賣婦女兒童案件與2013年相比，降幅達到88.3%，其中群眾高度關注的盜搶兒童案件目前年立案不到20宗。拐賣犯罪的高峰期集中在上世紀80至90年代，但受多重因素影響，當前滋生拐賣犯罪的土壤尚未完全鏟除，仍有一批積案沒有偵破，拐賣犯罪形勢仍然不容樂觀，預防、發現、打擊、解救、安置等工作機制尚不完善，打擊治理工作還任重道遠。