內地司法規定　直播帶貨需標明實際銷售者

為正確審理網絡消費糾紛案件，依法保護消費者合法權益，最高人民法院周三（3月2日）發布規定，內容共20條，將於本月15日起實施，主要對網絡消費合同權利義務、責任主體認定、直播營銷民事責任、外賣餐飲民事責任等方面作出規定。最高人民法院民一庭庭長鄭學林在當日記者會上表示，直播間運營者必須標明實際銷售者。

鄭學林在會上解釋，規定中第11條，明確平台內經營者的工作人員作出虛假宣傳等，平台內經營者要承擔賠償責任。針對實踐中消費者對於網絡直播營銷中實際銷售主體辨識不清的問題。

規定中第12條明確直播間運營者要能夠證明，已經標明其並非銷售者並標明實際銷售者，並且要達到足以使消費者辨別的程度。否則，消費者有權主張直播間運營者承擔商品銷售者責任。直播間運營者已經盡到標明義務的，人民法院應當綜合交易外觀、直播間運營者與經營者的約定、與經營者的合作模式、交易過程以及消費者認知等因素予以認定。

此外，司法解釋用了4個條款對直播營銷平台責任作出規定，包括直播營銷平台自營責任、無法提供直播間運營者真實信息時的先付責任、未盡食品經營資質審核義務的連帶責任以及明知或者應知不法行為情況下的連帶責任。