內地嚴查打假波賭博　從業人員需承諾不參與

內媒周三（2日）報道，近日國家體育總局與公安部公布關於嚴肅查處賭博、假波等行為的通知，規定運動員、教練和裁判在註冊或進入運動隊時，必須簽署不得參與上述違法行為的承諾書，違者一律不得入選各級運動隊和國家隊，並取消其各類專業體育競賽的參賽資格。

報道指，少數運動員、教練、裁判等體育從業人員參與賭博、打假波，嚴重違背了體育誠信和職業道德，損害了體育形象，敗壞了社會風氣。國家體育總局政策法規司負責人表示，在此基礎上，針對賽事活動中出現的賭博、假波等行為推出專門文件，有利解決相關管理規定不具體、行業協會規則不完善、處罰依據不明確、處罰幅度不適當等問題。

通知要求，各單項體育協會對有賭博、假波等行為的運動員、教練、裁判等人，視情節輕重給予書面檢討、罰款、責令上繳違紀所得、停發訓練津貼和獎勵性工資、開除出運動隊、禁賽（終身禁賽）等處罰。情節嚴重或不配合調查、故意欺瞞，要從重處罰。對在國際賽事中打假波、利用內幕消息賭博者，一經查實，要給予終身禁賽處罰。

通知又要求各級公安機關密切配合體育部門，及時對涉賭違法犯罪行為開展偵查調查，依法予以治安管理處罰或追究刑事責任。要深挖打擊涉賭犯罪的組織者、經營者、獲利者和幕後「保護傘」。