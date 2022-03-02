佳縣母親囚鐵籠10餘年　丈夫自爆施暴博關注

內地婦女拐賣虐待問題嚴重，繼江蘇省徐州市豐縣早前爆出「八孩母親」後，陝西省榆林市佳縣近日又爆出被丈夫禁錮生活的「鐵籠母親」唐小宇。丈夫李利民自稱早年檢到唐小宇後，把她帶回家囚禁毒打13年，女兒一出生就以3萬元人民幣（約3.71萬港元）賣走。榆林市警方周三（2日）通報，已帶走李男調查。

事件曝光前，李利民長期在內地短片平台快手直播個人生活，擁有約7.8萬名關注者。李男曾在直播中提及，他2009年檢到唐小宇當天，曾把唐女綁在椅子上三天三夜。他同年開始與唐小宇同居，其後唐女為他生下一子一女，兒子名為李之龍。唐女曾流產過一次，李利民則把胚胎放進玻璃瓶內，至今仍留在家中。

10多年來，唐小宇曾多次嘗試逃跑，李利民則對其施以毒打及各種惡毒手段阻止。每次李男出門前，都會把小雨鎖在鐵籠中，防止她逃跑。照片顯示，唐女小腿上仍有被束縛的勒痕，以及腳掌被大面積燙傷的傷疤。另外，李利民又曾在直播中展示唐女的戶籍文件，聲稱妻子來歷不明，身份證是他託人辦理，登記時間為2019年5月8日。

在當地政府救助下，李利民在佳縣金明寺鎮元團卯溝村的山上，興建了一間房屋，與唐小宇一同生活。房屋周圍有高牆、鐵絲網，屋頂上方設有閉路電視，窗戶外裝有密密麻麻的鋼筋。據網上流傳，唐小宇原名王國紅，2009年9月在青海省民族大學上課後失蹤。有網民近日到李利民的直播上留言，稱要救走唐女；李男則恐嚇指，自己有親戚在佳縣、青海、北京當官。

榆林市周三通報稱對事件高度重視，已成立由市級公安局牽頭、相關部門參與的聯合調查組徹查事件。其後有網民聲稱，目睹李利民前一天在直播期間被懷疑執法人員帶走。榆林市警方同日向內媒證實，渉事李男已經被帶走調查，目前調查工作正在進行。