歐盟制裁白羅斯　中俄將繼續正常貿易

俄羅斯出兵烏克蘭後，受到多國政府、組織以至民營企業制裁或抵制，包括美國飛機製造商波音、科企蘋果公司等。歐盟周三（2日）批准針對白羅斯的新制裁，指控該國支持俄軍侵烏。中國外交部同日表示，中俄雙方將繼續開展正常的貿易合作。

歐盟聲明指，將會制裁在俄羅斯侵烏行動中扮演重要角色的白羅斯人，亦會針對某些經濟領域，特別是該國的原木、鋼鐵及鉀產業。同日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上被問及，中國會不會繼續購買俄羅斯的天然氣，中俄貿易會否受西方對俄制裁影響。汪文斌強調，中方堅決反對任何非法單邊制裁，要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時不得損害中方和其他方面的正當權益。中俄雙方將繼續本着相互尊重、平等互利精神，開展正常的貿易合作。

波音公司周二（1日）宣布，暫停向俄羅斯航空業界提供零件、維修及技術支援，同時暫停在俄羅斯首都莫斯科的主要業務運作，並暫時關閉在烏克蘭首都基輔的辦公室。蘋果公司響應呼籲，宣布暫停在俄羅斯的產品銷售，而在當地的服務一直很有限，並強調與因暴力而受苦的人同在。

丹麥國際航運巨頭馬士基（Maersk）與其競爭對手意大利地中海航運公司（MSC）周二宣布，暫停來往俄羅斯的貨運業務預訂，但食品、醫藥及人道物資除外。國際乒乓球聯合會亦禁止俄羅斯和白羅斯的球員參加轄下賽事，不准在賽事中展示兩國國旗等。對俄金融制裁接踵而至，本未受波及的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），周三宣布自行退出歐洲市場。