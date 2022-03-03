偷拍女法官訊息　桃園地院男法官遭撤職

台灣桃園地方法院刑事庭一名蔡姓男法官，前年5月懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，兩度用手機拍下曾女電腦螢幕的通訊紀錄畫面，並向上級舉報。曾女得悉後向以妨害秘密罪向蔡男提告，後者最終被判刑5個月。懲戒法院職務法庭認定蔡違失情節重大，損害法官之身份與職位尊嚴，周三（2日）判決將其撤職並停止任用2年。全案可上訴。

案情指，蔡男於2020年5月看到曾女電腦螢幕跳出LINE訊息，發現傳來男性親密照，對方又以「老婆」稱呼曾女。蔡男於是用手機拍下訊息，並向院長邱瑞祥舉報。曾女被約談後表示二人均已離婚，不存在婚外情。但蔡男不相信，同年6 月再偷看曾女的電腦螢幕，卻被曾女預先安裝在座位旁的攝錄機拍下，並以此對蔡男提告。

蔡男一審遭判刑後上訴，高院於去年10月駁回上訴，蔡男最終被判刑5月、得易科罰金15萬元新台幣（約4.2萬港元）確定。懲戒部分，懲戒法院職務法庭認為，蔡男的行已侵害女法官私隱權和人格權，與職司審判者所應具備之高尚人格相違背，因此判決作出述判決。