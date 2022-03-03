無印良品賠華企40萬人民幣　日方不服上訴遭駁回

日本「無印良品」與中國「無印良品」之間的糾紛由來已久，去年11月，北京棉田紡織品有限公司與無印良品（上海）商業有限公司、株式會社良品計劃等相關商業詆毀糾紛一審法律文書公布。由於此前日方在被判決向中方公開致歉的聲明中，稱自己商標被「搶注」，導致構成商業詆毀，被法院判決賠償原告40萬元人民幣（約50萬港元）。

原告良品計劃認為「無印良品」是其獨創的未註冊商標，且在 1998 年標有「無印良品」商標的商品進入了中國大陸的市場流通領域，具有一定顯著性和知名度。惟國家知識產權局認為，良品計劃主張的訴求不構成實質性近似，提交的證據不能證明在訴爭商標申請日前「無印良品」商標已達到消費者熟知的程度，因此裁定維持訴爭商標。

一審法院審理認為，「無印良品」作為四字詞語不能構成著作權法的保護客體，且訴爭商標與原告所主張1980年已在日本報刊發表的「無印良品及圖」不構成實質性近似，訴爭商標的申請註冊沒有損害原告的在先著作權。良品計劃不服，上訴至法院，最終法院判決駁回其訴訟請求。