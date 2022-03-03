內地昨增214人確診　長者跳舞群組感染Omicron

內地周四（3日）公布前一日新增214宗新冠肺炎確診病例，其中54宗為本土個案，160宗為境外輸入。近日出現新一輪本土疫情的上海市，過去兩天共新增4宗本土確診病例，均感染Omicron變種病毒，傳播源來自同一個長者跳舞群組。

上海本土疫情周三（2日）新增8宗個案，包括3宗確診和5宗無症狀感染。在當日下午舉行的疫情防控記者會上，上海市衞健委通報，通過對周二（1日）報告的1宗本土確診病例的密接者排查，截至周三下午5時，再現7宗感染個案（3宗確診、4宗無症狀感染），均為退休女性，全部人與前一確診病例同屬一個長者舞蹈隊，在同一社區文化活動中心一起訓練。

除上海外，內地前一日報告新增本土確診病例統計分別為，廣東28宗，內蒙古7宗，湖北4宗，吉林3宗，廣西2宗，天津、河北、山西、黑龍江、江蘇、四川、雲南各1宗；新增境外輸入確診病例分布為廣東66宗，上海39宗，北京11宗，吉林9宗，廣西、四川各8宗，河南5宗，福建、山東各4宗，湖北2宗，天津、浙江、安徽、甘肅各1宗。

同一日，新增無症狀感染病例143宗，其中本土37宗分別由雲南、吉林、廣東、廣西、上海、黑龍江和海南報告；其餘106宗為境外輸入。至今內地累計109,964人確診，當中4,636人病亡。