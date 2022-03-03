電力系統電網故障　台灣多地無預警大停電

台灣多地周四（3日）上午無預警發生大停電，已知受影響區域包括台北、新北、高雄、台南、嘉義、屏東、南投、基隆等地。台電表示，當日上午9時許，因南部電力系統電網故障，導致南部區域停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電，公司正緊急搶修中。

周四上午9時許，高雄鳳山、前鎮、三民、左營等幾乎全部行政區大停電，網上一片哀號。有民眾表示被困升降機等待救援，亦有網民稱「上班到一半，電腦也關機」。除高雄外，台灣北部和中部多地亦受停電影響。在台北市，有電單車司機抱怨上班途中，碰到多處交通燈失靈，導致路上大塞車。新北市約有三分之一交通燈受影響，當地除出動警員到場指揮交通，亦已派人維修。

截至上午10時，全台各縣市錄得多宗民眾被困升降機案件，其中台北市有37宗，新北市61宗，高雄市27宗，台南市20宗，桃園市14宗，屏東縣9宗，台中市5宗，新竹縣4宗，基隆市2宗，其餘新竹市、嘉義市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣各1宗。另停電導致大量住戶用電受影響，其中在桃園地區，停電戶數逾19萬。

台電表示，上午9時7分因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳掣，系統自動切離保護，造成南部地區停電。事故發生時，系統備轉容量率超過20%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。

台總統府上午就大規模停電事件向公眾致歉。總統府發言人張惇涵表示，台灣的蔡英文總統已指示行政院及相關部會盡快釐清完整事故原因，將於最短時間內向各界報告。目前總統府供電未受影響，但蔡英文上午接見美國前國務卿蓬佩奧的網絡直播則取消。