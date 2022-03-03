深圳社區實施掃樓清零　疑查香港偷渡客

廣東省深圳市近日的新冠肺炎新增確診病例持續增加，據廣東省衞健委周四（3日）公布，前一日深圳新增23宗本土和37宗境外輸入確診病例，新增5宗無症狀感染個案，包括2宗本土和3宗境外輸入。據內媒周三（2日）報道，在病例出現較多的福田區，社區採取「掃樓清零」，以排除潛在病毒傳播隱患。但有民眾認為，有關行動是為排查來自香港的偷渡客。

報道引述當地居民表示，社區內進行掃樓專項行動，數十名身穿防護服的工作人員參加。 除了檢查核酸檢測情況，掃樓還包括核實居住人員訊息，「工作人員檢查非常細緻，連櫃子、床底都要查看」。

據當地電視台報道，福田區沙頭街道新洲社區於上月23日被劃定為管控區域，要求只進不出。當天晚上，社區發出通知要求所有人進行核酸檢測。之後每天，社區工作者也上門核查是否有人未做檢測，以及家裏居住者情況。

另在鹽田區沙頭角邊境特別管理區（即中英街），周三首次出現2宗本土確診病例。該區疫情防控指揮部辦公室當晚發通告，將該區劃定為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。