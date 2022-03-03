台今增71宗確診　幼稚園群組再添4人

台灣中央流行疫情指揮中心周四（3日）公布，當地新增71宗新冠肺炎確診病例，其中5宗為本土，66宗境外輸入。本土個案中4人涉及桃園幼稚園群組，並跨縣傳染至彰化。

當日疫情記者會上指出，新增本土個案為3男2女，年齡由未滿10歲至50多歲，患者分布桃園、彰化和新北，全部於居家隔離期間轉為確診。桃園米迪幼稚園群組相關個案均為早前確診者的家屬，包括1名學童母親，2人為確診者住在彰化的表哥，以及1名早前確診學童就讀另一間幼稚園的表弟。新北宗教吃飯唱歌團群組新增1宗個案，則是早前確診中學生的父親。

新增境外輸入病例為33男32女，年齡由未滿5歲至70多歲，分別自越南、菲律賓、美國、香港、新加坡、印尼、印度、柬埔寨、緬甸、英國、拉脫維亞、日本、南非、法國及阿聯酋入境；有20宗正在調查中。全台累計20,653人確診，死亡病例仍維持853宗。

台灣周四上午多地大停電，台北衞生局回報，當地各健康服務中心、門診部、醫院、診所疫苗儲存供電若停電，已啟動不斷電系統，部分診所因備援電力有限，則已啟動疫苗冷藏後交由轄區健康服務中心協助。衞生局專委歐佳齡稱，診所疫苗若無法確保冷藏品質，將按原有機制，送到健康服務中心或指定醫院。