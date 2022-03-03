貪婪無度亦官亦商　省人大法制委前副主任雙開

黑龍江省紀委監委官網周四（3日）通報，該省第十二屆省委委員、省人大法制委員會前副主任委員康志文因嚴重違紀違法，經中央紀委常委會會議審議後報中央批准，決定給其開除黨籍處分，終止其中共第十九大代表資格；並由該江省監委給其開除公職處分。

經查，康志文串供並偽造、轉移、隱匿證據，對抗組織審查；違規收受禮金和消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請等活動安排，超標準使用辦公用房；在幹部選拔任用、職工錄用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權和職務影響為親屬經營活動謀取利益，違規擁有非上市公司股份；違規干預和插手市場經濟活動；違反生活紀律；超計劃生育；利用職務上的便利和職權或地位形成的便利條件，在職務晉升、項目承攬、企業經營等方面為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

通報稱，康志文在工作上肆意妄為，以權謀私，破壞黨的選人用人制度；經濟上貪婪無度，亦官亦商，與不法商人沆瀣一氣，大搞權錢交易；生活上腐化墮落，嚴重破壞所在地區政治生態。其行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。