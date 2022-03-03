蔡英文晤蓬佩奧　頒勳章讚揚推進美台關係

美國前國務卿蓬佩奧周三（2日）抵達台灣展開為期4日的訪問之旅，周四（3日）上午與台灣的總統蔡英文會面，獲對方頒贈「特種大綬景星勳章」。蔡英文感謝蓬佩奧長期支持台灣的國際參與，任內更不斷加強美台交流；蓬佩奧則稱這都是正確且合適的決定，將有助深化雙邊關係。

蔡英文致詞時表示，頒授勳章是要表彰蓬佩奧對台美關係的貢獻，指他在任國務卿時，解除對台交往限制、對台軍售常態化，以及台美高層互訪層級不斷提高，為雙邊關係帶來許多突破。她續指，自美台貿易暨投資架構協定（TIFA）去年復辦，期望透過現有機制，加強台美各領域的合作，早日啟動雙邊貿易協定的協商進程。

蓬佩奧受勳後稱，他在美國一直關心台灣人民，又指出領導者必須提供給人民自由、繁榮及穩定的生活，樂見蔡英文能夠達成此目標，同時樂見台灣有這麼好的人選。他強調：「我們不應該將自由視為理所當然，尤其是看到近來歐洲所發生的事情，就可以知道，自由需要愛好和平的人持續與共同合作來維護。」

在場觀禮的還包括蓬佩奧的妻子蘇珊（Susan Pompeo）、美國前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春、「宣揚美國價值」政治行動委員會（CAVPAC）執行主任理查森（Jim Richardson）以及台灣的總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮等人。