穿大陸選手服惹議　台滑冰選手失兩年補助

上月代表台灣參加北京冬奧會女子速度滑冰比賽的選手黃郁婷，因在在社交網Instagram和Facebook上傳穿上中國大陸隊服的影片，以及其後與網民爭辯，引發多番爭議。台灣體育署就事件開會商議，周四（3日）宣布停止補貼黃郁婷兩年專案培訓及參賽經費。

體育署周三（2日）邀請中華奧委會、滑冰協會及5名法律專家召開專案會，而正於挪威備戰世錦賽的黃郁婷，亦與教練以視述方式陳述意見，黃郁婷再度表示抱歉，承諾會避免再發生同類錯誤。體育署競技組組長藍坤田表示，這次處罰是針對黃郁婷冬奧期間身穿大陸比賽服裝，以及後續許多不當言論，不符合台灣人對代表隊選手的期待，且損害台灣榮譽。

體育署正爭取6月底前完成「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」部分條文修法，藍坤田重申，修法不是要箝制言論自由，而是希望代表隊選手知道自己身負的意義，必須謹言慎行。據報，黃郁婷與另一名滑冰選手戴瑋麟去年共獲190萬新台幣（約53萬港元）補助，連同之前獲得的比賽獎金將不會被追收，惟今年度未獲批的補助申請，預料將會遭駁回。