教育部等3部門發公告　禁非學科類機構違規授課

內地去年推出教育雙減政策後，針對教培行業接連發出多項指引。教育部、國家發展改革委及市場監管總局周四（3日）公布關於規範非學科類校外培訓的公告，禁止相關機構的不正當競爭或價值欺詐行為；同時訂明不可以非學科類培訓名義違規開展學科類培訓。

公告指，為規範非學科類校外培訓行為，防止培訓質量不高、價格肆意上漲、存在安全隱患等問題，禁止以虛構原價、虛假折扣、虛假宣傳等方式進行不正當競爭，預防和製止壟斷行為，禁止任何形式的價格欺詐行為。而非學科類校外培訓機構預收費要全部存入本機構收費專用帳戶，面向中小學生的培訓不得使用培訓貸方式繳納培訓費用，或以單次收取、充值、次卡等形式變相收取時間跨度超過3個月或60課時的費用。

公告又提及，行業組織應當發揮行業自律作用，引導培訓機構合理定價，規範校外培訓服務，不得以非學科類培訓名義違規開展學科類培訓；對於非學科類校外培訓機構的違法違規行為，任何單位和個人均有權向教育、市場監管、發展改革等部門申訴、舉報。當局又會嚴厲查處非學科類校外培訓機構的違法違規行為，公開曝光情節嚴重的典型案例。