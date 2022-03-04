紅娘服務介紹高薪男　女護士憂條件太好拒見面

來自安徽的儲小姐目前單身，她早前光顧婚姻中介服務，該中介給她介紹了一名男子，誰知儲小姐竟以對方條件太好拒絕，擔心對方看不上自己。最終，儲小姐與婚介公司達成解除服務合約協議。

今年26歲的儲小姐具大學本科學歷，目前在杭州一家醫院當護士，年薪15萬元（人民幣，下同，約19萬港元）。上月中，她前往當地一家婚介所，花6,800元（約8,500港元）購買了一項紅娘服務，服務期2個月。她要求對象的條件是父母原生原配，要有樓，年薪20萬至30萬元（約25萬至37.5萬港元），身高1.7至1.8米。當儲小姐剛付完錢，婚介所便給介紹了一名年薪50萬元（約63港元）的男子，誰知儲小姐卻拒絕見面。

儲小姐認為，自己的年薪與對方差距太大，覺得不真實，又擔心對方是「托」（即做媒）。她又擔心，假如每次介紹她都沒看上，服務期很快便過去，這樣只會浪費她的金錢和時間。另服務合約條款註明，一旦客戶戀愛便不再介紹對象，儲小姐認為不劃算，於是在購買服務第二天要求緍介所全額退款。

對於儲小姐的憂慮，婚介所工作人員表示，任何事都是有風險的，婚介所能做的只是讓客戶的結果最大化，卻無法保證顧客最終建立戀愛或婚姻關係。