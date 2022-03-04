海警連破多宗涉嫌走私香煙案　涉額逾500萬人民幣

廣西海警局周四（3日）通報，當地北海海警局近期加強嚴打海上走私行為，連續查獲多宗涉嫌走私香煙案件，拘捕5人，並當場起獲逾2.9萬條走私香煙，案值逾500萬元（人民幣，下同，約600萬港元）。

海警指，上月27日凌晨2時半，執法人員在合浦縣山口鎮大村附近碼頭巡邏時，發現2艘形迹可疑的木排靠泊在碼頭旁。經查，2艘木排均裝載有一批疑似走私香煙，並用黃色紙箱包裝，而現場無人對該批香煙及相關運輸工具主張權利，遂依法查扣涉案木排，以及共針20,473條香煙，案值300多萬元（約360萬港元）。

至周二（1日）清晨，執法人員另在沙田鎮對達村榕根山、耙棚村附近海域，發現2艘可疑木船，登檢後發現船上均裝載有涉嫌走私香煙，由於船上人員無法提供相關合法手續，執法員當場依法扣查涉案木船，拘捕5人，查獲涉案香煙共計8,620條，案值逾200萬元（約240萬港元）。

廣西海警局表示，近期北部灣海域走私活動有所「抬頭」，當局將持續推進「亮劍•清邊靖海」打擊治理走私專項行動，加強轄區巡邏管控力度。目前，涉案香煙均已移交至北海市煙草專賣局，有關案件正在進一步偵辦中。