實名舉報反遭批別有用心　女子發遺書輕生幸獲救

北京東城區一名女子上月實名舉報中國交通建設的前總經濟師，指對方收受賄賂，又與多名女子有不當權色交易。她舉報後卻遭網民質疑其別有用心，是貪圖利益。該女子周三（2日）晚上在微博長文遺書，指控網上評論對她作人格謀殺，並說：「對我來說，奔向死亡是我無望人生中最大的解脫。」引發網民憂慮女子不堪壓力輕生；內媒周四（3日）稱，有人向證實女子獲救，目前處於甦醒狀態。

該女子早前實名舉報中交一公局前總經濟師王興利，稱他涉嫌瞞報安全生產責任事故，以及收受賄賂；又隱瞞已婚，令該女子懷孕後需要墮胎。中交一公局接獲舉報後表示，王興利1月初已離職，去年底遭當局給予留黨察看一年處分及政務撤職，並會進一步核實調查該女子提供的證據。惟該女子質疑當局自查自糾，要求更高層及相關部門介入調查，又稱自己沒有被收買，並已多次遞交舉報信。

但該女子周三在微博上發出《還有兩天就是我的23歲生日，本來想再等等》的遺書，內文提及自己站出來舉報，卻被大家分析「你就是別有用心，你的目的都被拆穿了」、「你就是小三你活該，你就是因為想要錢，你真惡心」等，又稱「我不明白憑甚麼可以在網上隨便造謠詆毀一個完全不認識的人」。又憶述王興利佔有欲強，但自己兩次為他墮胎後卻遭拋棄。

由於女子在文中透露自己的輕生意圖，令網民憂慮其安危，遂留言勸她「別做傻事」，有人聲稱已報警惟不知其具體位置。內媒記者聯絡負責報警的兩名網民，獲對方證實東城區警方已救下該女子，目前正在搶救中，已恢復意識。