酒店房半夜遭陌生人闖入　男子要求賠償遭拒

內地李先生上月底與未婚妻入住湖南長沙一家四星級酒店，凌晨遭一名陌生男子闖進房間。李先生事後與酒店溝通，對方曾解釋男子為保安，後來又改口稱男子是喝醉酒的住客。雙方多次協商未果，李先生已報案要求警方介入。

李先生對內媒稱，上月28日他因工作需要從岳陽前往長沙，晚上10時與未婚妻一同入住當地芙蓉華天酒店。李先生以往曾多次入住該酒店，選擇的房間約每晚280至300多元。他認為酒店對住戶私隱的保護較好。

誰知就在入住翌日凌晨2時許，李先生突然被未婚妻的尖叫驚醒，黑昏中他見到一名陌生男子站在房間內。李先生立即質問對方身份，男子卻隨即關門離開。李先生致電前台，工作人員最初回覆是「保安進來拿東西」。李先生之後再到酒店大堂提出質問，這時一名經理卻稱男子忘記帶房卡，向前台錯報房間號碼，並由保安員開門進房。

李先生之後經不同渠道投訴，酒方一方承認事件是工作人員過失，除向李先生道歉，又提出免去其當晚房租再贈送2晚免費入住作補償。惟李先生認為對方沒誠意，加上多次要求翻看閉路電視畫面均遭推搪。周三（2日）李先生再與記者到酒店協商，但酒店始終未接受李先生的賠償要求。據報李先生報警後，酒店最終交出事發時的閉路電視畫面，惟雙方仍未協商成功。