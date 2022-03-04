內地昨增61宗本土新冠確診　廣東佔最多

國家衞健委周五（4日）公布前一日內地新增294宗新冠肺炎確診病例，其中61宗為本土個案，以廣東省最多，境外輸入則佔233宗。

內地前一日報告新增本土確診病例分別為廣東22宗，內蒙古9宗，河北、吉林各5宗，湖北、雲南各4宗，黑龍江、廣西各3宗，上海、浙江各2宗，天津、江蘇各1宗。新增境外輸入確診包括廣東117宗，上海43宗，廣西26宗，四川13宗，北京9宗，浙江7宗，河南5宗，天津、吉林各3宗，福建、山東、雲南2宗，黑龍江、浙江各1宗。

無症狀感染病例方面，前一日新增150宗個案，其中56宗本土個案分別由上海、雲南、吉林、廣東、黑龍江、廣西和海南報告，另外94宗為境外輸入。至今內地累計110,258宗確診，當中4,636人病亡。

內蒙古包頭市九原區紀委監委周三（2日）通報，包頭市九原區司法局沙河所所長趙雪楓和九原區人社局社保中心工作人員史麗靜，於上月28日受指派到社區駐點執行管控工作，期間多次到帳篷休息、聊天。因二人在疫情防控工作中履職不力，經區紀委監委研究決定，對二人給予誡勉談話。