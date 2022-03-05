因疫情航班被取消　華博士生滯留德國機場18日

內媒周四（3日）報道，一名在中國江蘇省某大學就讀博士的學生，早前原打算在德國法蘭克福機場轉機返國，惟因新冠疫情航班熔斷，而他亦沒有可在歐洲26國自由過境的「申根簽證」，導致需要在機場滯留逾18日。他將自己的經歷發布在網上，引起網民關注。報道指，他已選擇從泰國轉機至中國的方法。

26歲的姚莫（化名）年初出國後，1月底到法蘭克福機場打算乘坐飛機回國過年，卻被機場工作人員告知航班被取消，他隨用手機嘗試網上購票不果，經多番查詢後仍未知如何處理。此外，機場附近的酒店價格高昂難以負擔，但由於太過疲勞，姚莫還是決定暫住酒店，每日查問有沒有新增國際航班，可惜每次都是失望而回。

至農曆新年到來，姚莫才驚覺已滯留多日，期間在機場中轉站活動，初時只能買三文治及麵包充飢，後來取得當地健康通行證「綠碼」後，終可進餐廳食飯，亦遇到不少陌生人關心，甚至有人主動送他食物，而酒店經理更為他安排入住費減降。至於中國駐當地大使館也承諾一有航班就會安排他回國。

滯留期間他開始自拍短片解悶，後來發現短片被推上平台熱門，不少網民聯絡他簡單慰問；其後從一名導遊處得悉可從泰國轉機回國後，上月16日終於登上飛往泰國的航班，目前已在當地逗留10多天，結識到一些朋友，但仍希望盡快回國「好好吃一頓正宗的中國菜。」