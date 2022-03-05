3省市共96宗香港輸入新冠確診　廣東佔最多

香港近期新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾前往內地避疫，在廣東、上海、北京等省市區發現港人染疫。廣東周六（5日）通報74宗確診病例和26名無症狀感染者，均屬香港輸入病例。上海亦新增24宗境外輸入確診病例和10名境外輸入無症狀感染者，其中14名確診者和7名無症狀感染者來自香港。北京亦有8宗確診個案自香港輸入。

廣東省衞建委發布，香港輸入確診病例分別為深圳62宗、珠海和江門5宗、東莞和中山1宗；無症狀感染者中，深圳7宗、珠海和佛山1宗，惠州2宗、東莞9宗、江門6宗，均來自香港。其中珠海5人近日先後經港珠澳大橋珠海公路口岸入境，隨後檢測發現確診。

上海衞建委表示，14名內地民眾早前在香港讀書、探親、生活或工作，近日返回上海浦東國際機場，入境後集中隔離觀察，期間出現症狀，經過核酸檢測後發現確診。另有7名內地民眾從香港返回上海後無症狀感染，已轉至定點醫療機構醫學觀察，並追蹤同航班密切接觸者落實集中隔離觀察。

在北京，周六通報新增9名境外輸入確診病例和3名無症狀感染者，其中8名確診個案是香港輸入。他們近日陸續從香港到達北京首都機場，送至集中隔離酒店後檢測確診，再送到定點醫院治療。