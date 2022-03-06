王毅再與布林肯通話　指烏克蘭危機只能以談判解決

中國國務委員兼外長王毅上周六（5日）應約與美國國務卿布林肯通電話，雙方就烏克蘭局勢交換意見，王毅指烏克蘭危機只能通過對話談判解決，凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持：不利於推動外交解決及拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。

王毅向布林肯表示，烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願意看到的。他指烏克蘭問題錯綜複雜，中方認為需按照聯合國憲章的宗旨和原則辦事。一是尊重和保障各國的主權和領土完整，二是堅持通過對話，以和平方式解決爭端。他指，希望戰火盡早停下來，現地局勢得到緩和，有效保障平民的生命財產安全，防止出現大規模人道主義危機。

王毅指出，中方鼓勵俄烏直接談判，而國際社會應當予以配合支持，直到談出結果、談出和平。中方也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

兩人也談及中美關係。王毅表示，當前中美關係最重要的仍然是推進和落實兩國元首視頻會晤共識。美方近期一些言行與上述目標背道而馳，中方表示嚴重關切。他強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國的內政。美方應當回歸一個中國原則的本義，停止縱容支持台獨行徑，以實際行動維護中美關係大局。