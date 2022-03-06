旅館迷暈誤殺中年漢　台同婚2女囚17年

台中市一名中年男性去年6月陳屍汽車旅館房內，下半身裸露，死因不明。警方其後發現22歲陳姓及27歲江姓同性婚姻女子，涉嫌落藥迷暈死者並洗劫財物。台中地方法院一審以強盜致死等罪判陳女、江女各17年有期徒刑，日前再以詐欺取財等罪將兩女各判刑1年2個月。

判決書指，江女早前因失眠、憂鬱症取得安眠藥物，再夥同陳女犯案。去年6月，兩女透過交友軟件，相約死者林男至汽車旅館飲酒作樂，並誘騙林男喝下混有安眠藥的酒。最終林男因酒精及多重藥物反應死亡，被旅館員工發現他全身赤裸，倒臥在房內地板。

警方翻查汽車旅館閉路電視影像，發現案發時段有2名年輕女子進出汽車旅館，遂循線拘捕陳女及江女。兩女辯稱由於林酒後亂性、欲施性侵，遂提早離開旅館現場，估計林男事後自行招妓，意外猝死。

不過，警方鑑證人員從現場發現之啤酒罐檢出之安眠藥成分，證明死者是遭落藥過重致死後，再被洗劫財物。另警方經化驗發現，現場遺留的避孕套上有江女的DNA，推斷是江女拆封避孕套嫁禍時，意外把手上汗液遺留在避孕套上。

警方另查出，從去年6月初開始短短半個月不到，已有藍姓、詹姓等6人遭兩女洗劫財物。審理法官認為，陳女、江女以藥物令人陷入昏睡，進而盜取財物，甚至盜刷被害人信用卡，已觸犯強盜、強盜致死等罪。另針對詐欺取財部分，兩女共犯1次詐欺得利罪、5次詐欺取財罪、6次行使偽造私文書罪、1次行使偽造準私文書罪。