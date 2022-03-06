男子網售自製酸菜　買家投訴三無產品索賠

貴州省黔東南州天柱縣一名林姓男子因家境貧困，網售父親自製的酸菜，一包9.9元（人民幣，下同，約12港元），卻遭買家投訴至當地市場監管局，以「三無」（無生產日期、質量合格證及生產廠家）產品為由要求索賠1,000元（約1,237港元）。

自去年年底開始，林男在網上售賣家鄉的臘肉、臘腸等土特產，產品的證件都齊全。惟近期有網民詢問是否有酸菜出售，林男隨即出售自製酸菜。至上月底，當地市場監管的工作人員到他家調查，才知酸菜被投訴是三無產品。

林男事後曾與買家溝通，對方表示需要賠償1,000元才能撤銷投訴，「或者給個100也沒有問題」。林男直覺可能遇到以發現產品問題為由，向商家索賠的職業打假人。林男表示，不能理解為何單價低廉的酸菜，可要求這麼多的賠償。

林男坦言，酸菜確實沒有正規包裝，也沒有標註生產日期、保質期等，對相關法律法規不了解，但寧可市場監督部門罰款，也不想賠償買家。天柱縣市場監管局上周五（4日）發布消息稱，工作人員目前已在跟進此事，林先生和買家也在溝通，具體處理結果要看兩人協商進展。