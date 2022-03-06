內地增329宗確診　青島88宗本土佔最多

國家衞健委周日（6日）通報稱，內地前一日新增329宗確診病例，分別154宗境外輸入和175宗本土感染病例。本土病例中山東青島市88宗佔最多，青島市黃島區衞健局周日通報稱，此輪疫情起因是接收由外省有疫情地區發來的速遞包裹導致人員感染。

通報顯示，新增的本土病例分別為山東88宗，吉林25宗，廣東20宗，河北14宗，內蒙古9宗，廣西5宗，江蘇和雲南各4宗，浙江和陝西各2宗，山西和河南各1宗。境外輸入病例分別為廣東72宗，上海25宗，廣西17宗，北京13宗，四川10宗，浙江6宗，河南4宗，福建和山東各2宗，天津、江蘇和甘肅各1宗。

內地另新增209名無症狀感染者，127宗本土來自吉林、廣東、上海、雲南、廣西、江蘇、浙江、湖北和海南，其餘82宗為境外輸入。內地至今累計110,868宗確診，其中4,636人死亡。

青島市黃島區衞健局周日通報疫情溯源結果，當地本次疫情為一宗偶然因素感染導致的小範圍家庭聚集和親友聚會傳播，排除其他人傳、物傳、環境導致感染的可能，屬變種毒株Omicron病例。